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ميهوبي يستقبل مديرة المعهد الايطالي لحماية وترميم التراث

نشر يوم 2017/05/07 86 0 م . فيصل ميهوبي يستقبل مديرة المعهد الايطالي لحماية وترميم التراث
قام اليوم الاحد، وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، بإستقبال مديرة المعهد الايطالي لحماية وترميم التراث، جيزيلا كابوني، التي تقوم بزيارة للجزائر، من أجل إقامة تعاون مع مؤسسات التكوين الجزائرية في المجال، والاطلاع على المواقع الأثرية الرومانية، حسب بيان الوزارة.

وتقوم مديرة المعهد الايطالي، بزيارة إلى الجزائر، من إجل الاطلاع على المواقع الأثرية الرومانية، واقامة تعاون مع مؤسسات التكوين الجزائرية في المجال، حيث كانت الاثار وحماية التراث موضوع اللقاء .

وقد كان ميهوبي وضيفته، قد تطرق إلى التكوين وتبادل الخبرات، في مجالات ترميم وحماية التراث، وكذاعلم الآثار الوقائي، وهو مجال اهتمام، المعهد العالي الايطالي لحماية  وترميم التراث، وفق البيان. 

وأعلن بيان الوزارة أن جيزيلا كابوني سيكون لها اتصالات، مع  خبراء ومدرسين جزائريين في مجال الثراث،  خلال هذه الزيارة .

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