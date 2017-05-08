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وفاة شخص دهسته سيارة في الطريق السيار للبليدة

نشر يوم 2017/05/08 6682 0 كاملية.ع وفاة شخص دهسته سيارة في الطريق السيار للبليدة
لقي شخص، صبيحة اليوم الإثنين، حتفه، إثر دهسه من قبل سيارة سياحية على مستوى الطريق السيار للبليدة.

ووقع الحادث، في المكان المسمى الشفة، بعد أن قام الشخص بقطع الطريق أين دهسته السيارة وأردته قتيلا.

 

 

 

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