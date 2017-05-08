استيراد الخلطات العشبية ممنوع ابتداء من جوان

وجاء في البيان الذي أصدرته ذات الوزارة، اليوم الاثنين، أنه تقرر كإجراء تحفظي منع استيراد الخلطات العشبية الموجهة للبيع على حالها إلى غاية تقنينها، مضيفا أنه يمنع على المتعاملين الإقتصاديين الممارسين لنشاط إستيراد هذا النوع من المنتوجات ابتداء من الفاتح جوان.

ومنعت وزارة التجارة، الممارسين لنشاط تحضير أو توضيب أو بيع الأعشاب تسويق الخلطات العشبية، في حين يسمح لهم فقط بتسويق الأعشاب على حالها ودون استعمال لأي ادعاء علاجي على وسمها أو الإشهار للإدعاءات العلاجية بأي وسيلة كانت.

من جهة ثانية، قالت الوزارة إن الأعشابيين الذين أغلقت محلاتهم، عليهم تعديل قيد سجلّهم والإمضاء على تعهد بمزاولة تكوين متخصص سيستدعون إليه لاحقا من أجل إعادة مزاولة عملهم.