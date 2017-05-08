19 ألف جزائري حولوا سياراتهم إلى سيرغاز في 3 أشهر بسبب التقشف

وحسب نفس المصادر فإن الإجراء الجديد جاء بعد تسجيل زيادة الطلب على تحويل السيارات من السير بالوقود العادي أو الممتاز إلى سيرغاز، هروبا من الكلفة الكبيرة للوقود والتي عرفت ارتفاعا على مرتين، الأولى في بداية 2016، والثانية مع مطلع 2017.

وحسب مصادر "النهار أونلاين"، فقد عرفت عملية تحويل السيارات إلى السير بوقود سيرغاز إقبالا كبير من طرف الجزائريين منذ بداية السنة الجارية، حيث وصل عدد السيارات التي تم تحويلها إلى 19 ألف مركبة خلال الثلاثي الأول فقط، في حين تم تحويل 10 آلاف سيارة طوال السنة الفارطة.

وسطرت مؤسسة نفطال برنامجا يتضمن البرنامج إنجاز 1000 نقطة بيع لوقود غاز البترول المميع بمحطات الوقود تضاف لـ610 محطات الموجودة حاليا ليصل نسبة المحطات المزودة بهذا الوقود الى نسبة 72 بالمائة بدل 28 بالمائة حاليا.