تفكيك شبكة وطنية لترويج الحبوب المهلوسة تنشط بين البليدة وسيدي بلعباس

وأوضح ذات المصدر، أن العملية مكنت من تفكيك شبكة متكونة من 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و 50 سنة، وحجز 12.499 كبسولة من الاقراص المهلوسة، وكذا مبلغ مالي قدره 136120 دج عائدات الترويج .

وبعد التحقيق، مع المشتبه فيهم، تبين أن الممون الرئيسي لهذه الشبكة بالاقراص المهلوسة، كان يعمل بائعا بإحدى الصيدليات بمدينة سيدي بلعباس، حيث تم حجز كمية معتبرة من المهلوسات، بداخل الصيدلية قدرت ب7550 كبسولة، إلى جانب حجز 1135 علبة فارغة من المؤثرات العقلية، تم بيع محتواها.

وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام العدالة التي أصدرت في حقهم أمر إيداع .