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مرسيدس مزورة تكشف فضيحة فساد في جمارك تبسة والمدير العام يتدخل

نشر يوم 2017/05/08 11 0 م . فيصل مرسيدس مزورة تكشف فضيحة فساد في جمارك تبسة والمدير العام يتدخل
حجزت مصالح الجمارك العاملة بالمركز الحدودي ببوشبكة بولاية تبسة سيارة من نوع مرسيدس قادمة من تونس بترقيم ووثائق مزورة، كما قامت بتوقيف جمركي تورط في القضية.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، فإن تفاصيل القضية إلى تاريخ 28 أفريل 2017  أين تمكنت الجمارك بالمركز الحدودي ببوشبكة بولاية تبسة من حجز سيارة من نوع مرسيدس  كانت قادمة من تونس بلوحة ترقيم ووثائق مزورة.

وأوضح نفس المصدر أن سائق السيارة تبين أنه تحصل على سند مرور لدى الجمارك عند  الخروج من الإقليم الجمركي، غير أنه اتضح بعد التحقيق مع المتورط إعترف بتواطؤ عون جمركي تكفل بتسهيل مروره وتمكينه من دخول التراب الوطني.

وقال بيان الجمارك أنه تم بأوامر عليا ومباشرة من المدير العام للجمارك، توقيف العون الجمركي عن العمل بشكل مؤقت، ليتم بعد ذلك إخطار النيابة، التي أمرت بتسليم المتورط وعون الجمارك، إلى فرقة الدرك الوطني بالحويجبات. 

كما قررت المديرية العامة للجمارك إنشاء لجنة تحقيق في القضية.

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