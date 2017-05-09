نواب عن جنوب ليبيا يصفعون قوات حفتر .. زيارة مساهل لا تتعارض مع سيادة بلادهم

وقال أعضاء مجلس نواب عن الجنوب، في بيان لهم صدر أمس الإثنين، إنهم يستغربون من البيان الصادر عن لجنة الأمن القومي بمجلس النواب بشأن زيارة الوزير عبد القادر مساهل للجنوب الليبي، مؤكدين أن هذه الزيارة تصب في مصلحة ليبيا ولا تتعارض مع سيادتها وتعتبر في إطار دعم التوافق السياسي بين اللبيين لإنجاح اجتماع دول الجوار المنعقد أمس بالعاصمة.

وشدد ذات المصدر، أن سكان الجنوب بمختلف مكوناتهم لا يحملون أي أحقاد أو عدوات اتجاه أي طرف ليبي.

ورحب أعضاء مجلس نواب عن الجنوب، بزيارة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، مثمنين جهود الجزائر الرامية إلى دعم التوافق بين جميع أطراف الصراع في ليبيا، وفقا لذات البيان.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، قد أدانت زيارة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي، عبد القادر مساهل، إلى مدن الجنوب الليبي من دون ترتيب مسبق، معتبرة إياها انتهاكا للسيادة الليبية .