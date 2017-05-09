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كاميرات مراقبة داخل مراكز طبع المواضيع وحفظها

نشر يوم 2017/05/09 490 0 كاملية.ع كاميرات مراقبة داخل مراكز طبع المواضيع وحفظها
طمأنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، كل التلاميذ بأن الإجراءات ستكون في مصلحتهم دون تغييرها.

وكشفت الوزيرة، خلال ندوة صحفية، أنه تم تنصيب أجهزة مراقبة وتسجيل على مستوى مراكز طبع المواضيع وداخل مكان حفظها، من أجل تفادي ظاهرة تسريب المواضيع، مضيفة في سياق ظاهرة الغش عبر الفايسبوك، التي طالت الجزائر في الأعوام الفارطة، أكدت الوزيرة أنه لن يتم غلق مواقع التواصل الإجتماعي خلال هذه السنة.

وبخصوص التأخرات، قالت بن غبريت، إن أي تأخر للمترشحين بعد الساعة التاسعة صباحا، يقصيهم من إجراء الإمتحان.

للإشارة، شهدت السنة الماضية، تفشي ظاهرة الغش وتسريب للمواضيع عبر مختلف صفحات الفايسبوك، مما تقرّر إلغاء الإمتحان الأول وإعادته خلال شهر رمضان.

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