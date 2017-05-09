هذا هو موعد إعلان نتائج الإمتحانات النهائية للأطوار الثلاثة

وقالت بن غبريت خلال ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا بلغ 761 ألف و701 تلميذ، فيما سجل 566 ألف و221 بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، و67 ألفا و600 بالنسبة لمرحلة التعليم الإبتدائي، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب المراقبة المستمرة لمترشحي امتحان شهادة التعليم المتوسط والثانوي.

وكشفت الوزيرة، أن إعلان النتائج سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات، حيث سيعلن في 9 جوان بالنسبة لـ "السانكيام" و27 جوان بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط و15 جويلية بالنسبة للبكالوريا.