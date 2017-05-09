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بالصور.. المتحف المركزي للجيش ينظم معرضا تخليدا لذكرى مجزرة 8 ماي

نشر يوم 2017/05/09 577 0 عمر.ت بالصور.. المتحف المركزي للجيش ينظم معرضا تخليدا لذكرى مجزرة 8 ماي
عرض المتحف المركزي للجيش، بالعاصمة، شريطا وثائقيا تحت عنوان "شهادات حول مجزرة 8 ماي 1945"، تناول المجازر الفظيعة التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين، وذلك خلال المعرض الذي نظمه خلال الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 8 ماي الجاري تخليدا لهذه الذكرى.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أن المعرض شهد حضور شباب من جمعيات المجتمع المدني إلى جانب تلاميذ المؤسسات التربوية ممن يمثلون حاضر الأمة الجزائرية ومستقبلها   .

وأضاف البيان، أنه على غرار الشريط الوثائقي تم أيضا تنظيم معرض للصور واللوحات الزيتية تعكس مشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى هذا، شهد المعرض إلقاء محاضرة بعنوان "مجازر 08 ماي 1945، جريمة ضد الإنسانية" نشطها المؤرخ والباحث عمار بلخوجة.

 

وأشار البيان، إلى أن مجازر 08 ماي 1945 وما تمثله من تضحيات جسام تكبدها الشعب الجزائري، كانت محطة حاسمة، دعّمت الاتجاه الثوري المسلح ومهدت الطريق لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة التي منحت الجزائر الحرية والاستقلال.

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