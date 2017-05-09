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وزارة الدفاع تنظم ملتقى دولي حول "الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي"

نشر يوم 2017/05/09 1574 0 عمر.ت وزارة الدفاع تنظم ملتقى دولي حول "الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي"
تشرف وزارة الدفاع الوطني ممثلة في قيادة الدرك الوطني، على تنظيم ملتقى دولي حول الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي، يومي 9 و10، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس في العاصمة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج أنشطة التعاون العسكري متعدد الأطراف لمبادرة "5+5 دفاع" لسنة 2017، المعتمد من قبل وزراء دفاع الدول الأعضاء في المبادرة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه أشرف على افتتاح أشغال هذا الملتقى اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمشاركة متخصصين من البلدان الأعضاء للمبادرة.

ولفت البيان، إلى أنه تم اختيار موضوع الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي، بغية تطوير التعاون الدولي بين الدول المشاركة في المبادرة، خاصة في الميادين المرتبطة بالأمن والدفاع، وكذا مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإجرام العابر للحدود بمختلف أشكاله ومكافحته وأثره على الأمن العمومي. 

 وكشف البيان، أنه سيتم من خلال هذا الملتقى معالجة  تأثير الأشكال الثلاثة للجريمة على الأمن العمومي والمتمثلة في الهجرة غير شرعية، الاتجار غير الشرعي بالأسلحة والاتجار بالمخدرات، وسبل الوقاية منها ومكافحتها.

وسيمكن هذا الملتقى الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين المتخصصين في هذا المجال من تبادل الخبارات والتجارب الرائدة بين أعضاء مبادرة "5+5 دفاع" بغية تطوير وتعزيز قدراتهم المشتركة في مجال الوقاية من الجريمة العابرة للحدود ومكافحتها، ورسم آفاق البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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