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بالفيديو والصور..حريق مهول في بناية قيد الإنجاز ببن عكنون في العاصمة
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بالفيديو والصور..حريق مهول في بناية قيد الإنجاز ببن عكنون في العاصمة
نشر يوم 2017/05/09
1250
0
كاملية.ع
نشب حريق مهول زوال اليوم الثلاثاء، في أحد طوابق بناية قيد الإنجاز ببلدية بن عكنون التابعة لولاية الجزائر.
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وتسبب حريق الفندق الذي يتواجد قبالة كلية الطب، ومفترق الطرق الأبيار وشوفالي، في شلل حركة المرور.
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