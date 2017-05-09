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بالفيديو والصور..حريق مهول في بناية قيد الإنجاز ببن عكنون في العاصمة

نشر يوم 2017/05/09 1250 0 كاملية.ع بالفيديو والصور..حريق مهول في بناية قيد الإنجاز ببن عكنون في العاصمة
نشب حريق مهول زوال اليوم الثلاثاء، في أحد طوابق بناية قيد الإنجاز ببلدية بن عكنون التابعة لولاية الجزائر.

وتسبب حريق الفندق الذي يتواجد قبالة كلية الطب، ومفترق الطرق الأبيار وشوفالي، في شلل حركة المرور.

   

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