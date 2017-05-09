كاميرات مراقبة وسكانير للتفتيش في محطات النقل البري قريبا

سيتم تزويد كافة محطات النقل التابعة لمؤسسة "سوڤرال" والمقدر عددها بـ 64 محطة بكاميرات مراقبة وأجهزة "سكانير" لتفادي انتشار الجريمة بالمحطات، كما سيتم تعزيز حظيرة النقل عن طريق فتح 20 محطة عبر مختلف الولايات نهاية السنة الجارية.

وقال، عز الدين بوشهيدة، الرئيس المدير العام لمؤسسة "سوڤرال" للمحطات البرية لـ"النهار أونلاين"، إنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى المؤسسة من أجل تحسين وضعية حظيرة النقل بالجزائر، على غرار فتح خطوط إضافية جديدة بعد أن تم فتح الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وتونس، وكذا عنابة وتونس، وسيتم فتح خط يربط بين ولاية تبسة ومدينة القصرين التونسية، بالإضافة إلى الخط الرابط بين ولاية واد سوف ومدينة القفص التونسية مباشرة بعد شهر رمضان المعظم، مفيدا بأن سعر هذه الرحلات سيتم تحديده من قبل وزارة النقل بعد أن تم تحديد سعر الرحلة بين عنابة وتونس بألفي دينار جزائري.

وأضاف ذات المتحدث، أن المؤسسة ستنطلق، خلال الأيام القليلة المقبلة، في تزويد كافة المحطات البرية التابعة لها والبالغ عددهم 64 محطة بكاميرات مراقبة خاصة المحطات التي تظم عدد كبير من المسافرين خلال الأيام القليلة المقبلة، ناهيك عن وضع أجهزة "سكانير"، أين ستكون البداية بمحطات العاصمة وسيتم تعميمه على باقي المحطات مستقبلا، حسب الإمكانيات المادية، مشيرا إلى أنه سيتم فتح 20 محطة برية مع نهاية السنة الجارية.