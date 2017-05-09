انقطاع للمياه الشروب في 10 بلديات غرب العاصمة الخميس القادم

أعلنت مؤسسة سيال عن انقطاع للمياه الشروب طيلة نهار يوم الخميس القادم، في 10 بلديات بغرب العاصمة.

وأوضحت سيال في بيان لها نشرته اليوم الثلاثاء، أن الانقطاع الذي سيكون بسبب إجراء عمليات صيانة على مستوى المحطة الرئيسية للانتاج، سيمتد من الساعة العاشرة من صبيحة الخميس الى غاية السادسة من مساء نفس اليوم.

وأضافت سيال أن الانقطاعات في المياه الشروب ستمس بدرجة كبيرة بلديات الدويرة، درارية، العاشور، بابا حسن، اولاد فايت، السويدانية، خرايسية، وأجزاء من بئر توتة، فيما ستشهد مناطق من دالي ابراهيم والشراقة تذبذبا في توزيع المياه بسبب نفس الأشغال.