هام للبطالين بالجنوب.. مسابقة لتوظيف 250 جمركي

أطلقت المديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، مسابقة للتوظيف على أساس الإختبارات للإلتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة عون رقابة.

وحسب ما أعلنته المديرية العامة للجمارك عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإنه تم تخصيص 250 منصب لفائدة الشباب بولايات الجنوب الجزائري، أين بإمكان الشباب الذين يبلغون من العمر بين 19 و 28 سنة أن يقدموا طلباتهم لدى المديريات الجهوية للجمارك بالاغواط وتمنراست وورقلة وبشار واليزي.

وتم وضع شرط أن يكون الشاب المتقدم لاجراء المسابقة مولودا أو يقطن بإحدى الولايات الجنوبية التالية وهي بشار، اليزي، تمنراست، أدرار، بسكرة، ورقلة، الوادي، الأغواط، تندوف، النعامة، البيض، الجلفة وغرداية.