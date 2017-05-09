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بوطرفة يتباحث مع رئيسة مجمع مارسك أويل الدنماركي

نشر يوم 2017/05/09 2 0 م . فيصل بوطرفة يتباحث مع رئيسة مجمع مارسك أويل الدنماركي
قام اليوم الثلاثاء وزير الطاقة نور الدين بوطرفة باستقبال الرئيسة المديرة العامة للشركة النفطية الدنماركية مارسك اويل، غريتشن آش واتكينس، حسب بيان الوزارة.

وقد جرت محادثات بين الطرفين حول مجال الشراكة الثنائية الجارية في الجزائر، وكذا عن  آفاق الاستثمارات في مجال الاستغلال وانتاج النفط في الجزائر .  

ومن جهتها، اعربت واتكينس،عن ارادة شركتها للاستثمار في الجزائر، وتقوية تعاونها مع مجمع سوناطراك . 

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