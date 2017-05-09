بوطرفة يتباحث مع رئيسة مجمع مارسك أويل الدنماركي

وقد جرت محادثات بين الطرفين حول مجال الشراكة الثنائية الجارية في الجزائر، وكذا عن آفاق الاستثمارات في مجال الاستغلال وانتاج النفط في الجزائر .

ومن جهتها، اعربت واتكينس،عن ارادة شركتها للاستثمار في الجزائر، وتقوية تعاونها مع مجمع سوناطراك .