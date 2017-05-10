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بالصور.. شلل مروري خانق إثر انقلاب شاحنة في بومرداس

نشر يوم 2017/05/10 1567 0 كاملية.ع بالصور.. شلل مروري خانق إثر انقلاب شاحنة في بومرداس
وقع، صبيحة اليوم الأربعاء، حادث مرور خطير، على مستوى طريق قورصو باتجاه تيجلابين في ولاية بومرداس.

وسبب الحادث، شلل في حركة المرور، مما استدعى بالسائقين تغيير الإتجاه عبر الطرقات الفرعية الأخرى.

    

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