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بالصور.. شلل مروري خانق إثر انقلاب شاحنة في بومرداس
نشر يوم 2017/05/10
1567
0
كاملية.ع
وقع، صبيحة اليوم الأربعاء، حادث مرور خطير، على مستوى طريق قورصو باتجاه تيجلابين في ولاية بومرداس.
#حادث مرور
#بومرداس
#انقلاب شاحنة
#شلل مروري
##ارهاب_الطرقات
وسبب الحادث، شلل في حركة المرور، مما استدعى بالسائقين تغيير الإتجاه عبر الطرقات الفرعية الأخرى.
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