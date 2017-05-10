توقيف 4 أشخاص بحوزتهم 200 قارورة من النيفوترين في براقي

وقالت، أمس، مصادر أمنية لـ"النهار أونلاين"، إن مصالح الشرطة ببراقي أوقفت بحر الأسبوع عصابة متكونة من أربعة أشخاص كانت تنشط عبر إقليم الدائرة من أجل ترويج مادة النيفوترين، والتي تعتبر من المخدرات الخطيرة، مفيدة بأن المتهمين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة.

وأضافت ذات المصادر، أن مصالح الشرطة تلقت معلومات حول وجود شاحنة صغيرة تروج لمادة النيفوترين، حيث تم القيام بعملية ترصد من أجل الإطاحة بأفراد الشبكة، أين تم حجز 200 قارورة بتكلفة أكثر من 50 مليون سنتيم.

وأشارت نفس المصادر إلى أنه سيتم تقديم المتهمين اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بتهمة ترويج المخدرات.