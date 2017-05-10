هذه هي الإجراءات الإدارية الخاصة بحجاج 2017

وأوضح البيان أن بعد حصول الشخص المقبل على أداء مناسك الحج على شهادة الفوز في القرعة من مصالح البلدية يتوجه للمراكز الصحية الولائية لإجراء الفحوصات والتلقيحات اللازمة للحصول على الدفتر الصحي وشهادة طبية وذلك قبل نهاية شهر جوان القادم .

وبعدها يتوجه المقبل على الحج إلى فرع بنك الجزائر بالولاية مرفوقا بالوثائق سالفة الذكر بالإضافة الى جواز السفر وذلك لدفع تكلفة الحج المقدرة بثلاث مئة وستة الف دينار جزائري (376000.00 دج).

كما طلب الديوان من المتوجهين الى البقاع المقدسة حضور فعاليات التكوين والتدريب المحلية والوطنية والتي يتم الاعلان عنها عبر ووسائل الاعلام والاتصال والمساجد، والتي تدوم غاية 22 جويلية القادم . وبعد ذلك يتوجب التوجه الى احدى نقاط بيع التذاكر على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية مرفوقا بجواز السفر ودفتر الحج ونسخة عن وصل دفع تكلفة الحج لاقتنا التذكرة والاحتفاظ بنسخة منها لمعرفة تاريخ وتوقيت الرحلة ثم القيام بحجز الغرفة بفندق الاقامة بمكة المكرمة عبر نظام الحجز والاسكان الالكتروني عبر مواقع الديوان www.onpo.dz وطباعة وصل الحجز.

وفي آخر خطوة يجب التوجه الى مصالح الدائرة مرفوقا بجواز السفر بيو متري وبطاقة الاقامة وشهادة الميلاد وشهادة طبية مسلمة من طرف المراكز الصحية الولائية المعتمدة ونسخة من شهادة الفوز في قرعة الحج ونسخة من فصيلة الدم بالإضافة الى ستة صور شمسية بخلفية بيضاء، وذلك للحصول على دفتر الحج وختمه ، أما بالنسبة للمرأة تحمل معها عقد الزواج و شهادة عائلية.

وفيما بعد يتم ايداع ملف تأشيرة الحج بالنسبة للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة والمتكون من جواز السفر ودفتر الحاج ونسخة من وصل دفع تكلفة الحج ونسخة من تذكرة السفر ونسخة من وصل حجز الغرفة. وبخصوص الحجاج الراغبين في السفر مع وكالات السياحية والاسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لهذا الموسم فيودعون الملف نفسه على مستوى الوكالة والتي ستنوب عنهم في اتمام باقي الاجراءات وذلك و فقا للآجال المذكورة أعلاه .