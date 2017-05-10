مناقصة وطنية للخواص قصد استغلال 18 مزرعة نموذجية نهاية جوان

حيث أعلن، أمس، الرئيس المدير العام لمجمع تثمين الإنتاج الفلاحي، مصطفى بلحنيني، عن إطلاق مناقصة جديدة أواخر جوان القادم، وأوضح المتحدث أن 18 مزرعة نموذجية في إطار الشراكة سيتم إنجازها بعد إطلاق المناقصة شهر جوان القادم، وهي حصة من ضمن 54 مزرعة فلاحية نموذجية للمجمّع ستوجه للشراكة مع الخواص، حيث تم في هذا الخصوص البدء في استغلال 25 مزرعة من هذه الحصة منذ شهرين، برأس مال يقدر بـ29 مليار دينار، والتي شهدت إقبالا كبيرا من 157مستثمر فلاحي، وذلك بالنظر للتحفيزات والتسهيلات التي يستفيد منها هؤلاء بما في ذلك حق الامتياز، موضحا أن المناقصات التي يعرضها المجمع للشراكة في هذا المجال تتّسم بشفافية تامة.

وفي تقييمه لهذه الشراكة في إنجاز المزارع النموذجية، أفاد بلحنيني أمس، في حديثه للإذاعة الجزائرية ضمن برنامج "ضيف الصباح" أن 17 مزرعة نموذجية، منها 8 التزم المستثمرون فيها بواجباتهم واحترموا دفتر الشروط، مما أسفر عن تحقيق مردود إيجابي بل وأصبحت هذه المزارع رائدة من خلال عدد مناصب الشغل وخلق الثروة والعمل بأحدث التقنيات، فهي اليوم بمثابة مدرسة لتكوين الفلاحين في استخدام التقنيات الحديثة للزراعة، أما الـ9 المتبقية 4 منها عانت من مشاكل في الانطلاقة وقد تم توجيه إنذارات لها لتسوية وضعيتها قبل نهاية السنة، فيما الـ5 المتبقية فهي غائبة تماما والقانون واضح في هذا الصدد لفسخ العقد مع أصحابها.