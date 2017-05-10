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رياح قوية وزوابع رملية بولايات الجنوب غدا

نشر يوم 2017/05/10 490 0 أمينة داودي رياح قوية وزوابع رملية بولايات الجنوب غدا
يتوقع أن تشهد الولايات الجنوبية للوطن غدا، رياح قوية تتعدى سرعتها 70 كلم/سا محليا، مما سيؤدي إلى تشكل زوابع رملية ورداءة في الرؤية.

وأفادت اليوم، هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ"النهار أونلاين"، أن الأجواء المرتقبة لنهار الغد ستكون من صافية إلى مغشاة، مع تراجع طفيف في درجات الحرارة على كافة الولايات الشمالية .
أما بالولايات الجنوبية، فالأجواء ستكون من مشمسة إلى مغشاة على جنوب الساورة والصحراء الوسطى والهقار والطاسيلي، في حين تبقى صافية بباقي المناطق الجنوبية، مشيرة إلى أن هذه المناطق ستعرف رياح قوية تكون من جنوبية إلى جنوبية غربية تتعدى سرعتها 70 كلم/سا محليا، مشكلة زوابع رملية ورداءة في الرؤية.

 

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