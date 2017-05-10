رياح قوية وزوابع رملية بولايات الجنوب غدا

وأفادت اليوم، هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ"النهار أونلاين"، أن الأجواء المرتقبة لنهار الغد ستكون من صافية إلى مغشاة، مع تراجع طفيف في درجات الحرارة على كافة الولايات الشمالية .

أما بالولايات الجنوبية، فالأجواء ستكون من مشمسة إلى مغشاة على جنوب الساورة والصحراء الوسطى والهقار والطاسيلي، في حين تبقى صافية بباقي المناطق الجنوبية، مشيرة إلى أن هذه المناطق ستعرف رياح قوية تكون من جنوبية إلى جنوبية غربية تتعدى سرعتها 70 كلم/سا محليا، مشكلة زوابع رملية ورداءة في الرؤية.

