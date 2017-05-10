4 آلاف سجين جديد في إمتحانات إثبات المستوى

وقال فليون خلال إعطائه إشارة انطلاق الإمتحانات من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة في ولاية تيبازة، إن عدد المسجلين الجدد المقبلين على هذه الامتحانات التي تدوم إلى غاية يوم غد الخميس قد عرف 4 آلاف مسجل جدد، مبرزا أن العامل الأساسي الذي يجعل من الإقبال يتزايد من سنة إلى أخرى يعود إلى الإجراءات التي أقرتها لجنة إصلاح العدالة منذ سنوات إلى جانب تدابير العفو الرئاسي والإفراج المشروط.

وأكد المدير العام لإدارة السجون أن وزارة العدل تحرص على منح نفس الفرص لجميع النزلاء من دون إقصاء أو تهميش مهما كانت نوع الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة المسلطة على السجين في كنف احترام حقوق الإنسان.

وأضاف ذات المتحدث، أن عدد المحبوسين المسجلين لمواصلة الدراسة عن بعد فاق 34 ألف محبوس من بينهم 25 ألف و480 محبوس مسجلين في المستوى المتوسط و8.557 في المستوى الثانوي، فيما بلغ عدد المؤطرين للعملية 706 أستاذ، بالإضافة إلى الموظفين التابعين للقطاع ومحبوسين من ذوي المستوى.

ويقدر عدد المؤسسات التي يمتحنون بها بـ 127 مؤسسة وتخصيص مؤسسة واحدة يمتحنون خارجها، أما عدد المؤسسات التي سيتم تحويل المحبوسين المتواجدين بها إلى مؤسسات أخرى معتمدة كمراكز امتحان قدر بـ 14 مؤسسة.