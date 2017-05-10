حبس تاجر حاول تسويق 10 قناطير من اللحم الفاسد في رمضان بالعاصمة

حسب المعلومات التي تحوز "النهار أونلاين" عليها، فإن إحباط عملية تسويق ما وزنه 1 طن من اللحوم الفاسدة لأجل الاستهلاك، بأيام معدودة من حلول شهر رمضان الكريم، جاء بفضل دورة روتينية تفتيشية قام بها أعوان الرقابة ومكافحة الغش بمديرية المنافسة والأسعار لولاية الجزائر، صبيحة يوم أمس الثلاثاء ،على مستوى السوق البلدي بالدار البيضاء، التي تمكنوا من حجز كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة داخل محل مغلوق اتخذه المتهم "س.ي" المنحدر من حي الشراربة بالكاليتوس، مستودعا لتقطيع اللحوم قبل عرضها للبيع بالأسواق الجزائرية، من دون مراعاة أدنى شروط النظافة والصحة القانونية، كون اللحوم كانت تقطع في مكان وسخ وفي درجة حرارة جد عالية، حيث وحسب ما جاء في مضمون محاضر المفتش البيطري المعاين، التي اطلعت عليها "النهار أنلاين"، أن اللحوم التي ضبطت بالمستودع لا يحوز صاحبها على شهادة صحية، وكذا تفتقد لكافة قواعد النظافة والتبريد، وشروط الحفظ، كما أنها مجهولة المصدر، والأخطر من هذا، أن اللحوم غير قابلة مطلقا للاستهلاك وكان من الأجدر أن توجه للتلف والدفن عوض تسويقها.

ولقد اعترف المتهم الموقوف حاليا بسجن الحراش في محاضر سماعه، أنه بيوم الوقائع كلف ابن شقيقته المدعو "ب.ر" الذي أدرج كشاهد في قضية الحال، لأجل تقطيع ما وزنه 4 قناطير و30 كغ من اللحوم البيضاء ديك رومي، بعدما اقتناها من ولاية المدية في حدود الساعة السادسة صباحا، وتركه وحيدا بالمستودع، بسبب ظرف طارئ يتعلق بجنازة في ولاية تيزي وزو، قبل أن يتصل به لأعلامه بأن أعوان المراقبة داهموا المحل وحجزوا اللحوم بالكامل، بعدما تعذر عليه تسليمهم وثيقة السلامة البيطرية وهذا لإنعدامها، نافيا المتهم في خضم تصريحاته أن الكمية تقدر بـ10 قناطير، مضيفا أن اأوان الرقابة قاموا بوزن العظام بطريقة عشوائية، مما جعل الكمية تصل إلى 10 قناطير، في هذا المقام ينتظر أن يمثل المتهم أمام هيئة المحكمة يوم 16 ماي المقبل لمواجهة التهمة المنسوبة إليه.