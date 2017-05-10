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القبض على قاتل جاره في عنابة

نشر يوم 2017/05/10 2597 0 م . فيصل القبض على قاتل جاره في عنابة
تمكن عناصر الشرطة القضائية، لأمن ولاية عنابة، من فك خيوط جريمة قتل، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 34 سنة، بالقبض على الجاني و.خ 35 سنة، الذي كان في حالة فرار، حسب ذات المصدر .

ألقت عناصر الامن بعنابة، اليوم الاربعاء، القبض على و.خ البالغ من العمر 35 سنة، كان في حالة فرار منذ ارتكابه جريمة قتل جاره بتاريخ 3 فيفري الماضي، بعد مداهمة منزل أحد أقارب المتهم المبحوث عنه، بحي سيدي سالم ببلدية البوني، حسب ما علم من رئيس الشرطة  القضائية لعنابة . 

وتعود تفاصيل القضية، إلى تاريخ 3 فيفري الماضي، أين جرت مشاجرة بين الجاني والضحية شفيق.م 34  سنة  أمام أمام منزله خلال مشاجرة استعمل فيها المتهم سلاح أبيض، حيث وجه له طعنة قاتلة.  

وقد سيتم تقديم المتهم لدى وكيل الجمهورية، لمحكمة عنابة، بعد إستكمال الاجراءات القانونية 

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