توقيف مروج حبوب مهلوسة وحجز 3000 قرص بالعاصمة

وأوضح ذات البيان، أنه على إثر دورية لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، تمكنت من وضع حد لنشاط مروج الاقراص المهلوسة، بأحد الأحياء الشعبية بالعاصمة، أين لفت انتباه الشرطة تواجد شخصين يقومان بإخفاء، كيس بلاستيكي مشبوه داخل الصندوق الخلفي لإحدى السيارات، وعند التقرب منهما لغرض المراقبة، لاذ أحدهما بالفرار، في حين تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي صاحب السيارة، اين ضبط بحوزته 150 علبة تحتوي على 3000 مؤثر عقلي وهاتفين نقالين.

وقد تم وضع المشتبه فيه، رهن الحبس المؤقت من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حسب ذات المصالح.