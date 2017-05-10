قتيل وجريحان في حادث مرور بغليزان

وحسب ذات المصالح، أن الحادث وقع في حدود الساعة 17 و11 دقيقة، على مستوى الطريق السيار شرق غرب، باقليم بلدية مرجة سيدي عابد بوادي ارهيو، عندما دهست سيارة سياحية ثلاثة أشخاص راجلين، بالقرب من شاحنة لنقل الحبوب مركونة بالطريق اثر تعطلها.

وقد تسبب الحادث، في مقتل سائق الشاحنة 41 سنة، في عين المكان وإصابة شخصين تتراوح أعمارهم بين 38 و41 سنة، بجروح على مستوى الراس، والبطن، والذراعين.

وتم نقل جثة القتيل والجريحين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية، أحمد فرانسيس، بوادي ارهيو.

كما قامت، المصالح الامنية بفتح تحقيقا، لمعرفة أسباب الحادث .