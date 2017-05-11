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الإطاحة بمزوّر العملة الوطنية كان على متن حافلة في معسكر

نشر يوم 2017/05/11 431 0 كاملية.ع الإطاحة بمزوّر العملة الوطنية كان على متن حافلة في معسكر
تمكنت قوات الأمن الوطني لولاية معسكر، من توقيف شخص يقوم بتزوير العملة الوطنية.

وحسب ما أفاد به بيان من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن حثيات الواقعة ترجع إلى ورود معلومات مفادها وجود شخص على متن حافلة  في إحدى بلديات معسكر وبحوزته نقود مزورة، مما استدعى وضع  حاجز أمني فجائي على مستوى مفترق الطرق  وسط المدينة، أين تم توقيف فيه بعد مقاومة عنيفة مع الشرطة .

وأسفرت العملية، إلى حجز 6 أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج ورقة من فئة 1000 دج، أي ما قيمته 13000 دينار جزائري.

وحسب ذات المصدر، فإن المشتبه فيه تم تحويله إلى مقر الشرطة لاستكمال الإجراؤات القانونية اللّازمة.

 

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