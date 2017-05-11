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الجزائر تتجه نحو استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا قريبا

نشر يوم 2017/05/11 239 0 كاملية.ع الجزائر تتجه نحو استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا قريبا
كشف السفير الجزائري في سوريا، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات.

وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته صحيفة الوطن السّورية، إلى أنّ عدد الجالية السورية بلغ نحو 40 ألف، الذي يدفع حسبه لاستئناف الرّحلات الجوية بين الجزائر وسوريا.

ومن جهته، أعرب وزير النّقل السّوري علي حمود، عن استعداد بلاده لتقديم التّسهيلات وتسريع وتيرة العمل من أجل تنشيط التبادل التجاري، مشيرا إلى أهمية فتح الخطوط الجويّة والبحرية مع الجزائر.

وذكرت جريدة الوطن السورية، أن حمود أكّد خلال اجتماعه بالسّفير الجزائري، صالح بوشة على أهمية إعادة تشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى دمشق "بالنظر لحجم الجالية السورية الموجودة بالجزائر"، مشيرا في ذات السياق، إلى أنّ هناك ثلاث شركات أوروبية تقدمت بطلبات للتشغيل إلى سوريا، دون ذكر اسمها.

 

 

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