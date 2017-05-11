إصابة 46 تلميذا بتسمم غذائي جماعي بطولقة في بسكرة

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية فقلا عن مصالح الحماية المدنية، أن التلاميذ تعرضوا لتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية بالمدرسة الابتدائية الشهيد محمد سبع بحي لبداع بالضاحية الجنوبية لمدينة طولقة الواقعة 36 كلم غرب عاصمة الزيبان .

وقد ظهرت على هؤلاء التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة أعراض تمثلت في آلام حادة في البطن مع الرغبة في التقيؤ، تضيف نفس المصالح. و تم إجلاء المتضررين على متن سيارات إسعاف تابعة لوحدة الحماية المدنية نحو مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الشهيد ساعد عباس بنفس المدينة.

من جهتها فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد وبدقة أسباب هذا التسمم الغذائي الجماعي.