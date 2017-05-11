تفكيك شبكة دوليّة تزوّر الوثائق الرسميّة و أختام الدّولة في وهران

استدعت هذه العملية تحقيقات مكثّفة وتحريّات معمّقة، تمّ إطلاقها بعد ورود معلومات تفيد بنشاط هذه الشّبكة التي تم توقيف أربعة أشخاص من عناصرها ،بينما تم تحديد هوية اثنين آخرين يتواجدان في حالة فرار. حسبما أوضح مراقب الشرطة صالح نواصري خلال عرض هذه القضية أمام الصّحافة.

و أضاف نفس المسؤول، أنّ هذه العمليّة تعدّ الأهمّ منذ بداية 2017 من جملة القضايا النّوعية التي تم معالجتها خلال هذه الفترة. مبرزا أنّ نشاط هذه الشبكة الإجرامية قد طال تزوير معظم المصالح الإدارية.

كما شكّلت هذه الشّبكة إمبراطورية لتزوير مختلف الوثائق المتعلّقة بمختلف الإدارات على غرار الشّهادات الإدارية وعقود الملكية والبطاقات الرمادية ورخص السياقة وشهادة الضّمان الاجتماعي والإعفاء من الضرائب وشهادات مراكز التكوين المهني" حسبما أشار إليه نواصري. كما شمل نشاط هذه العصابة تزوير وثائق تجديد بطاقات الإقامة للأجانب وعقود عمل للأجانب ومختلف الوثائق المرتبطة بملفات التأشيرات. مثلما أورده ذات المسؤول في عرضه للقضية.

وكانت التحريات التي أجرتها مصالح الأمن الحضري 24 بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران قد أفضت الى مداهمة العديد من المواقع التي كانت تتّخذها الشّبكة المذكورة أمكنة لمزاولة نشاطها الإجرامي مثل حي سيدي البشير في بئر الجير والمنطقة المسمّاة "كوكا".

وقد مكّنت هذه المداهمات من حجز 188 ختم دولة لمختلف الإدارات العمومية وعتاد للإعلام الآلي ومبلغ مالي يعتبر من عائدات نشاط الشبكة. كما تم حجز 100 ملف كانت موجهة للتزوير منها ملفات طلب سكن تحتوي على وثائق استفادة مزورة لعدد من الضحايا.

يذكر أنّ، عناصر هذه الشبكة الذين تتراوح أعمارهم مابين 30 و50 سنة يعدون من ذوي السوابق القضائية في نفس المجال الإجرامي كما يتواجد من بينهم اثنين محل متابعة وفق أوامر بالقبض صادرة من قبل العدالة.