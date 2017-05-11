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توقيف شخصين و حجز 5 أسلحة صيد في تبسّة

نشر يوم 2017/05/11 811 0 إيمان.ض توقيف شخصين و حجز 5 أسلحة صيد في تبسّة
تمكّنت قوات الشّرطة لفصيلة قمع الإجرام التّابعة للمصلحة الولائية للشّرطة القضائية لأمن ولاية تبسّة من حجز 5 أسلحة صيد من عيار 15 ملم وتوقيف شخصين إثنين وذلك بمنطقة رأس العيون الحدوديّة حسب ما ورد اليوم الخميس في بيان لخلية الاتصال لذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه العملية تندرج في إطار الرصد والكشف على الجرائم  المنظّمة وتفكيك الشّبكات الدّولية للإجرام وتجسّدت بفضل عمليّة اختراق لمجموعة  إجرامية منظّمة تنشط في مجال التّهريب الدّولي للأسلحة عبر محاور الحدود الشّرقية باتجاه ولايات داخلية . 

وأشار ذات البيان، إلى أنه بعد نصب كمين بمنطقة رأس العيون الحدودية تمّ توقيف مركبة وبعد تفتيشها تم حجز 5 أسلحة صيد من عيار 15 ملم وتوقيف شخصين تم تحويلهما إلى مقر أمن الولاية وفتح تحقيق في القضية. وذكر ذات المصدر بأن هذه القضية تعد ضمن عديد القضايا التي تمكنت من خلالها  مصالح أمن ولاية تبسة من تفكيك مجموعات إجرامية منظمة مختصة في التّهريب  والمتاجرة بأكثر من 100 قطعة من السّلاح.

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