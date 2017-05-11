بن غبريت تخفض الأقدمية المطلوبة في مسابقات الترقية لرتبة مدير

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت اليوم الخميس، عن تدابير جديدة وإضافية لضمان التأطير الكافي للمؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث في إطار التحضير للدخول المدرسي 2018/2017.

وحسب منشور الوزيرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، فإن هذه التدابير تتمثل في الترخيص للمشاركة في الامتحانات المهنية بعنوان 2017 للترقية إلى رتب رؤساء المؤسسات التعليمية، حيث تم تخفيض الأقدمية المطلوبة لنظار الثانوية من خمس سنوات، إلى ثلاث سنوات على الأقل، عند تاريخ إجراء الإمتحان المهني للترقية إلى رتبة مدير ثانوية.

وأضاف المصدر، أنه يمكن للأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي الذين يثبتون، عند تاريخ إجراء الإمتحان المهني أقدمية ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أوسبع سنوات أقدمية عامة، من المشاركة في ذات الإمتحان المهني.

وبخصوص الترقية إلى رتبة مديرمتوسطة فقد خفضت الأقدمية لمستشاري التربية المنحدرين من أسلاك التعليم والمستشارين الرئيسيين للتربية المنحدرين من أسلاك التعليم، من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات على الأقل، عند تاريخ إجراء الإمتحان المهني، وتخفيض الأقدمية المطلوبة للأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو عشرسنوات عامة على الأقل، عند تاريخ إجراء الإمتحان المهني.

إضافة إلى تخفيض الأقدمية المطلوبة لمساعدي مدير المدرسة الإبتدائية من خمس سنوات إلى سنتين على الأقل، عند تاريخ إجراء الإمتحان المهني وتخفيض الأقدمية المطلوبة للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الإبتدائية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو سبع سنوات أقدمية عامة على الأقل، عند تاريخ إجراء الإمتحان المهني بالنسبة للترقية إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية.