ميثاق جديد للخطاب الديني في وسائل الاعلام بالجزائر

كشف مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عمر بافولولو، اليوم الخميس، بمستغانم عن ميثاق جديد للخطاب الديني في وسائل الاعلام الجزائرية الذي يجب أن يكون منضبطا حتى يساهم في التنمية وفي تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على المرجعية الدينية الوطنية.

وأضاف بافولولو في ندوة صحفية، اليوم الخميس عشية انطلاق أشغال الملتقى الدولي الثاني حول الخطاب الديني في وسائط الاعلام المضامين والهوية" المقرر تنظيمه السبت القادم أن الوزارة تريد أن تستمع وترافق المختصين والنخبة العلمية الأكاديمية لترقية الخطاب الديني من خلال التجديد في الوسائل شكلا ومضمونا من أجل التسيير الراشد للشأن الديني في الجزائر ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفي اطار مخطط الحكومة.

شدد مستشار عيسى على ضرورة أن يبتعد الاعلام الديني بكل أصنافه عن كل ما من شأنه أن يشيع الفرقة والتطرف والعنف من خلال نشر ثقافة التسامح والتعايش التي هي من صميم ديننا الحنيف.

الجدير بالذكر أنه سيتم التركيز في هذا الملتقى الذي يدوم يومين على شبكة الانترنت وفضاءاتها التي سهلت من تكاثر مختلف خطابات الكراهية والتطرف والارهاب داخل الحيزالافتراضي والتي تسعى إلى نشر إيديولوجياتها واستقطاب أكبر عدد من الأفراد وصون الأمن الديني للمجتمعات والعمل على إعادة إنتاج المادة الدينية في أشكال تقنية وقوالب فنية تكون محل طلب المتلقين.