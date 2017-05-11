كاميرات مراقبة تضبط حسناء تسرق شوكلاطة من المركز التجاري"أرديس" بالعاصمة

اشتهت حسناء اكل الشكولاطة فقامت بسرقة علبا معروضة للبيع بالمركز التجاري "ارديس" خلال جولتها التسويقية، حيث ضبطتكاميرات المراقبة، التهمة في حالة تلبس بالجرم، فتم اقتيادها للتحقيق، بعدما رفضت دفع ثمن السلعة محل السرقة، ما جعلها محل متابعة قضائية بأروقة العدالة.

القضية تعود إلى تاريخ 8 ماي الجاري، لما ضبطت كاميرات المراقبة على مستوى المركز التجاري "أرديس" فتاة في العقد الثالث من العمر تدعى" ع، و" وهي تسرق 6 علب من الشكولاطة كانت معروضة للبيع، بقيمة مالية قدرت بـ 5 الاف دينار، وهذا خلال قيامها بجولة للتسوق بالفضاء التجاري، حيث تم توقيف المتهمة، من قبل اعوان الامن التي قامت باسترجاع السلعة محل السرقة، ولأن المعنية تعذر عليها دفع ثمنها وثمن المخالفة المرتكبة، بسبب عدم امتلاكها المال الكافي، جعلها محل متابعة قضائية، حيث من المرتقب أن تمثل المتهمة أمام محكمة الدار البيضاء بتهمة السرقة وهذا بموجب اجراءات الإستدعاء المباشر، يوم 15 ماي المقبل.