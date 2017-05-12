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أخذ مواعيد الكشف الطبي عبر الأنترنت قريبا بالعاصمة

نشر يوم 2017/05/12 1856 0 أمينة داودي أخذ مواعيد الكشف الطبي عبر الأنترنت قريبا بالعاصمة
سيتمكن المرضى المقيمون بالعاصمة من الإطلاع على أرقام هواتف الأطباء بمختلف الإختصاصات، وأخذ موعدا للكشف الطبي عبر الأنترنت دون التنقل إلى العيادات الطبية، من أجل خلق عيادة رقمية في إطار المدينة الذكية للعاصمة.

وتم يوم أمس الخميس بمقر ولاية الجزائر إبرام عدة   اتفاقيات جمعت بين مؤسّسة سيال والمؤسّسة الناشئة "أكوا سايف" المختصة في وضع أنظمة كاشفة بمحطات التصفية من جهة، وبين مؤسّسات ناشئة أخرى تختص في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال من جهة ثانية، بهدف تحويل مدينة الجزائر إلى مدينة ذكية في أقرب الآجال.

وتمحورت الإتفاقية الأولى التي جمعت بين مؤسّسة سيال والمؤسسة الناشئة "أكوا سايف" في تزويد محطات التصفية والضخ التابعة لسيال بولاية الجزائر بـأنظمة كاشفة للمحافظة على البيئة، أين تقوم المؤسّسة بتطوير جهاز يعمل عل مراقبة نوعية مياه الصرف التي تخلفها المصانع بهدف الحفاظ على البيئة.

أما الإتفاقية الثانية التي جمعت بين المؤسستين الناشئتين "ك.ب.م" و"أفيند" لتكنولوجيات الإعلام والإتصال فتمحورت حول تصميم حلول وأرضيات معلوماتية لتحسين النظام الصحي بولاية الجزائر، حيث أكد بن زقان عبد الصبور أحد مسيري المؤسسة الناشئة "أفيند"، أن مؤسّسته تمكنت من تطوير ووضع موقع إلكتروني  www. Sihhatech.comسيتمكن من خلاله المرضى بـطريقة سهلة وسريعة ومجانية أن يطلعوا على أسماء وعناوين وأرقام هواتف الأطباء بمختلف الاختصاصات، ويأخذوا موعدا عبر الأنترنت دون التنقل إلى العيادات الطبية أو عيادات جراحة الأسنان.

 وأضاف ذات المتحدث، أنه تم إبرام إتفاقيات مع أزيد من 400 طبيب من مختلف الإختصاصات بولاية الجزائر مقابل مبلغ رمزي يتراوح ما بين ألف وألف و500 دينار شهريا، مشيرا إلى أن هذه الإتفاقية ستسمح من خلق عيادة رقمية مع إنشاء ملف طبي إلكتروني لكل مريض وكذا إنشاء أرشيف إلكتروني للمرضى مما يسهل مهمة الأطباء.

 

 

 

 

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