انحراف سيارة يودي بحياة امرأة وإصابة 3 أشخاص بالبيض

ونقلت كالة الأنباء الجزائرية، تصريح مصالح الحماية المدنية، التي أكدت أن الحادث وقع في حدود السابعة مساء على مستوى المخرج الجنوبي لبلدية البنود في اتجاه ولاية ادرار عقب انحراف سيارة سياحية عن مسارها ومن ثم انقلابها.

وخلف الحادث مقتل امرأة في الـ 24 سنة واصابة ثلاثة أفراد آخرين من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم ما بين 11 و50 سنة، تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية لمستشفى الأبيض سيدي الشيخ لتلقي الإسعافات الضرورية.

ومن جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.