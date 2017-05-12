إحباط محاولة اغراق الجزائر بـ 8 قناطير من الكيف المعالج

وأضاف ذات البيان، أنه تمكنت مفارز أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، من حجز 3 قناطير من الكيف المعالج في كل من سيدي بلعباس وتلمسان.

وفي ذات السياق، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي، شاحنتين محمّلتين بـ 1.7 طنا من المواد الغذائية وأدوات تنقيب عن الذهب بكل من برج باجي مختار وعين قزام، فيما أحبطت مفارز أخرى محاولات تهريب 8866 لتر من الوقود في سوق أهراس، تبسة والطارف.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر من حراس الحدود 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وإليزي، وفقا لذات البيان.