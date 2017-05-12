اضطراب في توزيع الماء الشروب في بعض بلديات غرب العاصمة

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا الانقطاع سيتسبب في اضطراب كبير على مستوى بلديات سيدي راشد الجهة العليا و انقطاع تام للتزويد بالماء الشروب ببلديات القليعة، فوكة، الدواودة الشعيبة، بواسماعيل وخميستي بولاية تيبازة.

كما أشير في البيان أن اضطرابات أخرى في عملية التزويد بالماء الشروب يمكن أن تمس كل من معالمة، سطاوالي، زرالدة، وعين البنيان.

و أضافت شركة سيال أن هذا الاضطراب يأتي في إطار التحضير لموسم الاصطياف 2017، بحيث برمجت شركة مياه تيبازة المكلفة باستغلال محطة تحلية مياه البحر بفوكة التوقيف التام للمصنع بغرض إجراء أشغال الصيانة.

و تطمأنت سيال زبائنها بالبلديات المعنية أن استئناف عملية التزويد بالماء الشروب سيتم تدريجيا خلال يوم الخميس.