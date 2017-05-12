القبض على مسؤول بمديرية النقل متلبسا بتلقي رشوة في عين تموشنت

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية عين تموشنت، فإن العملية التي انتهت بتوقيف مسؤول بمديرية النقل وهو إطار برتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة، كانت على إثر تلقي شكوى تقدم بها مدير مدرسة سياقة، أفاد فيها بأنه كان ضحية ابتزاز مارسه عليه مسؤول بمديرية النقل.

وأضاف المصدر أن المشتكى منه طالب مدير مدرسة السياقة بمنحه مبلغا ماليا يقدر بـ 8 ملايين سنتيم و9 كيلوغرامات من لحم الخروف، من أجل التوسط له بمديرية النقل، بحكم المنصب الذي يشغله.

وإثر تلقي البلاغ، قامت مصالح الشرطة القضائية بنصب كمين للمشتكى منه، لتتم الإطاحة به وضبطه متلبسا بتسلم رشوة.

وقد تم حفظ الشكوى أمام اللجنة المهنية والبيداغوجية لسياقة المركبات، بمديرية النقل ضد مدير مدرسة السياقة، من طرف إحدى المترشحات، حسب نفس المصدر.