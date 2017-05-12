حرمان تلميذة من استدعاء امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط في باتنة

شهدت، الأسبوع الماضي، متوسطة بخوش مصطفى بن محفوظ المتواجدة قبالة مقر مديرية التربية لولاية باتنة فضيحة مدوية، راحت ضحيتها التلميذة «ابتهال ريان.ق» المقبلة على امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط، والتي لم تجد اسمها ضمن قائمة التلاميذ المعنيين بسحب استدعاء الامتحان من موقع وزارة التربية الوطنية المفتوح من أجل ذلك منذ 3 ماي الجاري، مما يعني إمكانية حرمانها من اجتياز هذا الامتحان المصيري، وهي التي تمتلك جميع الوثاق الثبوتية كالشهادة المدرسية وشهادة التسجيل، الأمر الذي دفع عائلتها إلى توجيه شكاوى إلى مسؤولي المتوسطة ومديرية التربية، مطالبة بفتح تحقيق لكشف ملابسات هذا الخطأ الإداري الفادح الذي وقعت فيه إدارة المتوسطة، والذي أربك التلميذة الضحية وعائلتها.

وفي لقاء مع النهار مساء أمس الأول الخميس، أكد مدير التربية لولاية باتنة أنه بعد إعلامه بالموضوع فتح تحقيقا كشف أنّ التلميذة كانت متوقفة عن الدراسة بمتوسطة أخرى في حي «بارك فوراج»، وأنها عادت إلى مقاعد الدراسة بشكل رسمي في متوسطة بخوش مصطفى بن محفوظ، بتاريخ 9 جانفي، أي بعد انتهاء فترة التسجيلات الرسمية الممتدة من 1 أكتوبر إلى 30 أكتوبر 2016، مطمئنا في نفس السياق أنه قام بالإجراءات اللازمة من أجل ضمان حق التلميذة في اجتياز امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط كبقية زملائها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.