فريق طبي بعيادة خاصة يترك «ضمادة» داخل بطن مريض في عنابة

اهتز، نهاية الأسبوع، سكان حي جبانة ليهود الشعبي في عنابة، على خبر ترك فريق طبي بعيادة خاصة تقع شمال المدينة ضمادة جراحية داخل بطن مريض أجريت له عملية على مستوى البطن، يدعى «نور الدين.ق» ويبلغ من العمر 52 سنة وينحدر من حي وادي الذهب الشطر الثاني.

حيث تم رفع شكوى إلى نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة، لمعاقبة المتسببين في هدا التهاون الذي كاد أن يقتل الضحية لو لا التدخل السريع للمسعفين بمستشفى القالة في ولاية الطارف.

وحسب تصريحات الضحية في لقائه مع «النهار»، صبيحة أمس، فإنه اكتشف الأمر من خلال تقرير الطبيب على مستوى مستشفى القالة، عندما اشتد به الألم ما كان عند أخته المقيمة هناك، بعد خضوعه لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بولاية عنابة، وقبع بها لمدة 20 يوما كاملة من الزمن، وبالرغم من اتفاقه المسبق مع الطبيب الجراح بقيامه بعملية جراحية كلاسيكية، غير أن الفريق الطبي قام بعملية عن طريق المنظار، مما تسبب في تردي وضعه الصحي، قبل أن يكتشف أمر ترك الضمادة في بطنه، والتي كادت أن تقتله لو لا اكتشاف أمرها من قبل القائمين على استعجالات القالة.

وطالب الضحية «نور الدين» بضرورة تدخل مدير الصحة بولاية عنابة ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، من خلال إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى العيادة الخاصة، وكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق القائمين عليها، موضحا بأنه قد رفع شكوى رسمية للجهات القضائية المختصة إقليما، من خلال محاميه الذي قدم عريضة رسمية بفحوى الوقائع، لوضع حد لتصرفات بعض أشباه القائمين على العيادات الطبية الخاصة، ومعاقبة المتورطين في الفضيحة الطبية.