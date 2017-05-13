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إرهاب الطرقات يخلف 10 قتلى في ظرف يومين

نشر يوم 2017/05/13 4207 0 عمر.ت إرهاب الطرقات يخلف 10 قتلى في ظرف يومين
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون بجروح، إثر حوادث مرور وقعت خلال الـ 48 ساعة الاخيرة، حسب ما أفاد به بيان لمديرية الحماية المدنية اليوم السبت.

وحسب المصدر ذاته، فإن أثقل حصيلة لهذه الحوادث سجلت في ولاية الجلفة بوفاة 3 أشخاص بعد اصطدام بين شاحنة وسيارة  على مستوى الطريق الوطني رقم 40 ببلدية البيرين .

من جهة أخرى-بضيف البيان- قامت وحدات الحماية المدينة، خلال نفس الفترة، بإخماد 08 حرائق حضرية  صناعية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر، أم البواقي، تيزي وزو، غرداية، الطارف وتمنراست.

و حسب البيان نفسه، أودى حريق شب داخل منزل بالمكان المسمى سمدكة  ببلدية عين مقل بولاية تمنراست، إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر 06 سنوات وإصابة شخص أخر بحروق خطيرة.

وفاة 3 أشخاص غرقا في البحر بسكيكدة

وعلى صعيد أخر، سجلت الحماية المدنية 3 حالات وفاة غرقا في البحر  بشاطئ العربي بن مهيدي ببلدية سكيكدة وانقاذ، أثناء العملية، ضحية ثالثة، كما  توفي طفل اخر يبلغ من العمر 12 سنة غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى  العمامرة ببلدية واد الأبطال بولاية معسكر.

 

وبولاية سطيف، تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الاسعافات الأولية لـ 4 أشخاص مختنقين بغاز أحادي الكربون بحي سوالمي وكذا نقل شخص متوفي  مختنق بغاز أحادي الكربون المنبعث من مسخن الحمام  داخل منزل بحي موسى ببلدية جيجل.

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