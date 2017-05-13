خالد بونجمة يُنقل على جناح السرعة الى مستشفى زرالدة

نقلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم السبت، رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة، لمصلبحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى زرالدة غرب العاصمة .

وتلقت مصالح الحماية المدنية مكالمة من مناضلي الحزب صبيحة اليوم، تفيد بوجوب تقديم الاسعافات الأولية لخالد بونجمة الذي أغمي عليه في مقر الحزب بحي 100 مسكن وسط زالدة.

ويعود سبب تدهور الحالة الصحية لرئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، بعد إعلانه اضراب عن الطعام احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية، والتي لم يتمكن من خلالها الحصول على مقد في البرلمان.