قتيلان و4 جرحى في حادث مرور بتيسمسيلت

لقي شخصان حتفهما وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء اليوم السبت ببلدية العيون ولاية تيسمسيلت، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية للولاية.

وذكرت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن محمد مهدوم بأن الحادث الذي وقع بمنطقة "البراكة" على مستوى الطريق الوطني رقم 14 نجم عن اصطدام سيارة نفعية بسيارة سياحية، مما أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر سنتين وكهل يبلغ 66 سنة، بعين المكان فيما أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح من بينهم امرأة تبلغ 43 سنة، في حالة حرجة.

وتم نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد استنادا إلى ذات المصدر الذي أضاف أن ثلاثة مصابين سيغادرون المصلحة خلال الساعات المقبلة فيما لا تزال الضحية الرابعة تحت العناية الطبية الفائقة.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.