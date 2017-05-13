3 حرائق تتلف بساتين نخيل في بسكرة

تسبب اندلاع ثلاثة حرائق منفصلة داخل النسيج الغابي بولاية بسكرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في إتلاف 90 نخلة وحصة من الأشجار المثمرة ومساحة من الأعشاب الجافة، حسب ما أفادت به اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وقد أدى أول حريق شب ببستان ببلدية شتمة إلى إتلاف 45 نخلة و15 شجرة مثمرة، فيما أسفر حريق ثاني عن احتراق 30 نخلة إلى جانب هكتار واحد من الأعشاب الطفيلية بواحة السعدة التابعة لبلدية الحوش مثلما أوضحه ذات المصدر.

وحولت ألسنة اللهب فيما يخص الحريق الثالث 15 نخلة إلى رماد بالمكان المسمى "الزاوية" بالضاحية الشرقية لعاصمة الولاية يضيف ذات المصدر.

وتحصي منطقة الزيبان في مجال كوارث الثروة النباتية إتلاف ما لا يقل عن 4 آلاف نخلة نتيجة حرائق الغابات سنويا.