وفاة شخص في حادث مرور ببوسعادة

خلف حادث مرور أليم وقع منتصف نهار اليوم السبت وفاة شاب يبلغ من العمر 32 سنة ، بعد اصطدام سيارته من نوع "QQ" بسيارة لنقل المسافرين "G5 "، بين مدينتي بوسعادة والهامل بولاية المسيلة .

وأفاد شهود عيان بأن سائق سيارة "QQ"، لم يتمكن من التحكم في السيارة في أحد المنعرجات، ما أدى به إلى فقدان السيطرة عليها، والاتجاه مباشرة نحو سيارة نقل المسافرين من نوع "G5 ".

وتعرف الطريق الرابط بين مدينة بوسعادة والهامل على مسافة 10 كم، الكثير من الحوادث المميتة بسبب المنعرجات الكثيرة وخطورة معظمها، حيث تعتبر من بين أكثر المقاطع حصدا للارواح في ولاية المسيلة.