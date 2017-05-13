هلاك شخص وإصابة اثنين آخرين بصعقة كهربائية ببسكرة

لقي شخص مصرعه اليوم السبت، وأصيب اثنان آخران بحروق متفاوتة، إثر تعرضهم لصعقة كهربائية بالمنصورة ببلدية عين الناقة في ولاية بسكرة، حسب ماأفاد به المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية لولاية بسكرة .

ووقع الحادث على الطريق الوطني رقم 31 بالمكان المسمى المنصورة، حيث كان جميع الضحايا على متن شاحنة بها نفايات حديدية وبلاستيكية، وبعد محاولة أحد الضحايا ابعاد قضيب حديدي بالشاحنة عن خطوط كهربائية، لكنه تفاجأ بملامسة القطعة الحديدية للكهرباء.

هذه الصعقة أردته قتيلا في حين تعرض مرافقاه الى حروق من الدرجة الأولى ، تم نقلهما مباشرة لتلقي الاسعافات الأولية بمستشفى بشير بن ناصر.