14مستوردا لإغراق السوق الجزائرية باللحوم في رمضان

أصدرت، أمس، وزارة التجارة رخص الاستيراد الخاصة باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة لفائدة 14 مستوردا وموزعا وطنيا، بغرض الشروع في إدخال هذه المادة الحيوية خاصة أن شهر رمضان على الأبواب .

وكشفت مصادر مطلعة من وزارة التجارة لـلنهار، أنه تم، أمس، تسليم رخص الاستيراد الخاصة باللحوم الحمراء إلى 14 مستوردا متخصصا في هذا المجال، وذلك قصد الشروع في تزويد السوق الجزائرية باللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافت ذات المصادر بأن هؤلاء المستوردين قد تم استدعاؤهم من طرف وزارة التجارة، قصد تسليمهم رخص الاستيراد الخاصة بشعبة اللحوم الحمراء، وهي الشعبة التي كان الاستيراد فيها مجمدا، خلال السنة الجارية، بسبب نظام الرخص و«الكوطة» الذي تم اعتماده من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد، حيث استفاد من هذه الرخص 14 مستوردا سيكون بإمكانهم استيراد اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها وتزويد السوق الجزائرية بهذه المادة.

من جهة أخرى، قامت، أمس، مجموعة من المستوردين العاملين في مجال استيراد وتوزيع اللحوم الحمراء بمراسلة الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل التدخل فيما أسموه التلاعب بمصيرهم، حيث أكدوا في مراسلتهم التي تحوز «النهار» على نسخة منها، بأنه تم إقصاؤهم من نظام الرخص، بالرغم من توفرهم على كافة الشروط اللازمة للحصول عليها، وأضافوا أن وزارة التجارة قد تجاهلتهم بالرغم من عملهم في هذا المجال منذ أكثر من 10 سنوات، وهي الخبرة التي أكدوا أنها ضرورية للحصول على رخص الاستيراد، مضيفين أنهم يملكون شبكة توزيع محترفة إضافة إلى أكبر حصص للسوق، في حين أن وزارة التجارة تجاهلتهم ولم تدخلهم في نظام «الكوطة» والمستوردين المعنيين باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، فيما تم اختيار مستوردين لا علاقة لهم بالمهنة -حسبهم- داعين إلى فتح تحقيق في هذه القضية. وأضاف المستوردون أن تقديم رخص الاستيراد لعدد محدد من المستوردين سيتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الجزائر، خاصة خلال شهر رمضان، في ظل ما أسموه نقص المنافسة. وكان العديد من المستوردين الجزائريين للحوم الحمراء قد تلقوا ردودا سلبية من طرف المنتجين خاصة من دولة البرازيل المورد رقم واحد في العالم للحوم خاصة المجمدة، أين رفض المنتجون تلبية طلبيات المستوردين الجزائريين بسبب تجميد الاستيراد من البرازيل من طرف وزارة الفلاحة، على خلفية فضيحة اللحوم المسرطنة التي أنتجت هناك، في حين أن وزارة الفلاحة الجزائرية رفعت هذا التجميد، مؤخرا.