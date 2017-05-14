260شبلــة سيلتحقـــن بمــدارس أشبال الأمة المـوســـم الدراســـي المقبـــل

كشف النقيب، بروش عبيدة، المسؤول عن العلاقات العامة بمدرسة أشبال الأمة، عن رفع عدد الشبلات بمدارس أشبال الأمة بقرار من وزارة الدفاع الوطني، إلى 260 شبلة على المستوى الوطني، حيث تقرر رفع نسبة الإناث بمدرسة أشبال الأمة في البليدة من 60 مقعدا بيداغوجيا للسنة الحالية إلى 100 مقعد بيداغوجي السنة المقبلة تخصص جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.

سيتم انتقاء الشبلات بعد إجراء للمسابقة حسب المعدلات مباشرة بعد خروج نتائج التعليم الابتدائي والمتوسط، بوضع دليل وفتح موقع إلكتروني على مستوى الوزارة يتم فيه تسجيل الراغبين في الالتحاق بمدارس أشبال الأمة على المستوى الوطني بانتقاء 300 مسجل من بين 900 مسجل حسب المعدلات، على أن يكون معدل شهادة التعليم الابتدائي يفوق 8 من 10، وبالنسبة للمتوسط، يكون المعدل فوق 12 من 20. وعلى هامش الافتتاح الرسمي للأبواب المفتوحة على مدرسة أشبال الأمة تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2017-2018، الذي أشرف عليه العميد، شايب سليمان، القائد الجوي للناحية العسكرية الأولى بالبليدة ممثلا عن اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى، أوضح أنه في إطار مخطط الاتصال لوزارة الدفاع الوطني وتحسبا للدخول المدرسي، فبالإضافة إلى تضاعف عدد الشبلات على المستوى الوطني، سوف يتم فتح متوسطة بمدرسة أشبال الأمة بتمنراست بحلول السنة الدراسية المقبلة، ليصبح العدد 7 متوسطات تمارس نشاطها بكل من بجاية وباتنة والأغواط وبشار والمسيلة وتيارت، و3 ثانويات على المستوى الوطني، مؤكدا أن التجربة الأولية للتجنيد في الطور الثانوي ستتوسع لتشمل جميع الأطوار مستقبلا، طبقا لمبدإ التكافئ بين الذكور والإناث الذي أقره وزير الدفاع الوطني، وتعزيز علاقة جيش-أمة، مضيفا أن مدرسة أشبال الأمة لها أهمية كبيرة لما تكتسبه من مؤهلات تمكنها من الإعداد الجيد، كما أنها تساهم في تحسين المردود والرفع من المستوى التعليمي للأشبال للتمكن من الحصول على المراتب الأولى على المستوى الوطني خلال نهاية الأطوار التعليمية، كما تمكنهم من التحضير العلمي والنفسي لولوج المدارس العليا للجيش الوطني الشعبي بكل أريحية. وفي هذا المنظور، كشف مدير مدرسة أشبال الأمة في تصريح للنهار، أن هناك شبلين من البليدة ضمن المشاركين الثمانية على مستوى الوطني سيشاركان في الأولمبياد بالبرازيل في ريودي جانيرو للمرحلة النهائية بعد الإعلان عن عملية الفرز النهائي، مساء أمس.