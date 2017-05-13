توقيف 4 نساء وصاحب ملهى بتهمة ممارسة الدعارة في تيزي وزو

تمكنت قوات للدرك الوطني ليلة الثلاثاء الماضي توقيف صاحب محل وأربعة نساء يمتهن الدعارة داخله بذراع الميزان ولاية تيزي وزو، حسبما أفاد به اليوم بيان لذات الهيئة.

وأوضح ذات البيان أنه خلال مداهمة لأحد أوكار الفساد بمنطقة مشطراس، تم توقيف صاحب المحل وضبط أربعة نساء يمتهن الدعارة بالمحل.

وجاءت العملية اثر تلقي معلومات عن قيام المسمى "ب.ع" والبالغ 36 سنة، بإعادة إنشاء ملهى ليلي بدون رخصة بعد مداهمته في الفاتح أفريل الماضي، والتي مكنت من القبض على مالك الملهى وعلى أربعة نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و27 سنة يستخدمن في بيع الخمور والدعارة، كما تم حجز 128 وحدة من المشروبات كحولية.

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان الذي أمر بالمثول الفوري وحكم على المتهم الرئيسي بأربع سنوات وستة أشهر حبس نافذة، كما حكم على المسماة "ت.أ" البالغة 27 سنة بسنتين حبس نافذة، أما الثلاث نساء الأخريات فما بين ستة 06 أشهر وسنة واحدة حبس غير نافذة.

من جهة أخرى قامت وحدات الكتيبة الإقليمية بعزازقة نهاية الأسبوع الماضي بتنفيذ مداهمة بكل من بلديتي تيميزار والصوامع لمحلين مفتوحين للجمهور لبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وهذا بعد استغلال المعلومات الورادة إلى الكتيبة الإقليمية بعزازقة، وتم حجز 1058 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع مع فتح تحقيق في القضيتين حسب نفس المصدر.